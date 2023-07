La vignetta di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno

13/07/2023 | Vignette su Cinema e Film | Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno

E’ dedicata a Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, film diretto da Christopher McQuarrie, è il settimo capitolo della saga action Mission: Impossible. Tom Cruise torna ancora una volta a vestire i panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Questa volta Ethan insieme alla sua squadra dell'IMF saranno alle prese con la sfida più pericolosa mai affrontata finora: il team dovrà riuscire a rintracciare e disinnescare una nuova e terribile arma, che si rivelerà essere una minaccia per l'intera umanità. Con il peso del destino del mondo sulle spalle e il futuro appeso a un filo, Ethan e la sua squadra si imbarcheranno per una missione frenetica che li porterà in giro per il mono, mentre cercano di impedire che l'arma finisca nelle mani sbagliate.

Questa volta Ethan dovrà scontarsi con un nemico misterioso e molto potente, ma sarà anche tormentato dal suo oscuro passato. La spia si ritroverà di fronte a un'ardua scelta: decidere se sacrificare tutto, comprese le vite di chi gli è più caro, pur di portare a termine la missione.



lelecorvi.com per voto10.it