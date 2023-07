La vignetta di Barbie

20/07/2023 | Vignette su Cinema e Film | Barbie

E’ dedicata a Barbie la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Barbie, film diretto da Greta Gerwig, è ambientato nel fantastico mondo di Barbie Land. Vivere qui significa non solo abitare nel luogo perfetto, ma essere anche perfetti, a meno che non tu stia attraversando una profonda crisi esistenziale...oppure tu sia uno dei Ken.

Nel cast del film troviamo Margot Robbie nei panni di Barbie e Ryan Gosling in quelli di Ken.



lelecorvi.com per voto10.it