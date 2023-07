27/07/2023 | Vignette su Cinema e Film

Per questa settimana la vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Lele Corvi è dedicata alle vacanze che stanno per iniziare per milioni di italiani e a un fenomeno che da troppo tempo continua a colpire vittime innocenti: l’abbandono degli animali.

Quando partite per le vacanze portateli con voi! E se proprio non è possibile, lasciateli per un breve periodo in strutture che li possano accudire, a persone care o a professionisti fino al vostro ritorno…le opzioni sono davvero tante, non c’è che da scegliere.

I nostri animali fanno parte delle nostre famiglie, non sono oggetti che possono essere abbandonati e messi da una parte quando ci siamo stancati di loro…se abbandoni un animale stai abbandonando il tuo cuore.



NON ABBANDONARE GLI ANIMALI!



lelecorvi.com per voto10.it