La vignetta di Shark 2 - L'Abisso

03/08/2023 | Vignette su Cinema e Film | Shark 2 - L'Abisso

E’ dedicata a Shark 2 - L'Abisso la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Shark 2 - L'Abisso, film diretto da Ben Wheatley, è il sequel di Shark - Il primo squalo (2018), basato sul romanzo Meg: A Novel of Deep Terror (1997) di Steve Alten, primo di una serie di 8 libri sugli squali.

L'esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor (Jason Statham) questa volta è accompagnato da una squadra di coraggiosi esploratori, con i quali si immerge in una fossa oceanica, che ha mantenuto intatto al suo interno un antico ecosistema, che non ha subito alcun intervento umano.

A complicare la missione non sarà soltanto la presenza di colossali bestie, come i preistorici Megalodonti, ma anche un'operazione mineraria, che li porterà a lottare per la propria sopravvivenza. Riusciranno a contrastare gli spietati predatori delle profondità oceaniche e gli implacabili saccheggiatori dell'ambiente, prima che sia troppo tardi?



lelecorvi.com per voto10.it