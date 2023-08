La vignetta di Blue Beetle

17/08/2023 | Vignette su Cinema e Film | Blue Beetle

E’ dedicata a Blue Beetle la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Blue Beetle, film diretto da Angel Manuel Soto, racconta la storia un adolescente messicano, Jaime Reyes (Xolo Maridueña), che grazie a uno scarabeo alieno riceve dei superpoteri che lo rendono non solo potente, ma gli conferiscono anche una solida armatura con cui battersi, ovvero quella di Blue Beetle.

Nel cast del film è presente anche Susan Sarandon nei panni di Victoria Kord, personaggio inedito creato appositamente per il film come villain ufficiale di Blue Beetle.



lelecorvi.com per voto10.it