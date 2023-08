La vignetta di La Casa dei Fantasmi

24/08/2023 | Vignette su Cinema e Film | La Casa dei Fantasmi

E’ dedicata a La Casa dei Fantasmi la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

La Casa dei Fantasmi, film diretto da Justin Simien, racconta la storia di una madre single di nome Gabbie (Rosario Dawson), che ha di recente comprato una villa a New Orleans per iniziare una nuova vita insieme a suo figlio di 9 anni Travis (Chase W. Dillon). L'abitazione è stata venduta a un prezzo stranamente molto conveniente, infatti, solo dopo l'acquisto Gabbie si rende conto che la tenuta è abitata da fantasmi.

Alla disperata ricerca di un aiuto per risolvere la scomoda convivenza con i suoi coinquilini senza un corpo, la donna si rivolge a un prete, che a sua volta contatta uno scienziato esperto di paranormale, un sensitivo proveniente dal quartiere francese e uno storico dal carattere collerico. Il gruppo cercherà di aiutare Gabbie e suo figlio a esorcizzare la villa e liberarla dalle presenze. Ma ci riusciranno?



lelecorvi.com per voto10.it