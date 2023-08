La vignetta di The Equalizer 3: Senza Tregua

31/08/2023 | Vignette su Cinema e Film | The Equalizer 3: Senza Tregua

E’ dedicata a The Equalizer 3: Senza Tregua la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Equalizer 3, film diretto da Antoine Fuqua, vede Denzel Washington riprendere il ruolo di Robert McCall, l'ex agente della CIA in pensione, ma sempre pronto a entrare in azione quando è necessario. L'uomo ha deciso di trascorrere il suo pensionamento in un paesino nel Sud Italia, dove cerca una sorta di redenzione dai crimini commessi come assassino governativo. Ora McCall si consola perseguendo la giustizia in favore degli oppressi.

Nel paese dove vive, però, i cittadini, tra cui molti suoi nuovi amici, sono sotto il controllo del boss mafioso locale. Quando la situazione precipita, McCall si ritroverà a fare l'unica cosa che è in grado di fare, ovvero difendere gli amici e sfidare il potere della mafia.



lelecorvi.com per voto10.it