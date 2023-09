La vignetta di The Nun II

07/09/2023 | Vignette su Cinema e Film | The Nun II

E’ dedicata a The Nun II la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Nun II, film diretto da Michael Chaves, è il sequel di The Nun - La vocazione del male (2018), spin-off dell'universo horror di The Conjuring. È ambientato nella Francia del 1956, dove un prete viene trovato morto. Si tratta di un omicidio. Mentre il male inizia a diffondersi, sorella Irene (Taissa Farmiga) indaga su quanto accaduto. È così che la giovane suora scopre che dietro la morte del prete si nasconde un'entità malefica. Suor Irene capisce che dovrà affrontare ancora una volta la demoniaca suora.

Nel cast troviamo Bonnie Aarons, che torna a interpretare la protagonista, la diabolica suora.



lelecorvi.com per voto10.it