La vignetta di Assassinio a Venezia

14/09/2023 | Vignette su Cinema e Film | Assassinio a Venezia

E’ dedicata a Assassinio a Venezia la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Assassinio a Venezia, il film di Kenneth Branagh, è ambientato nella Venezia del secondo Dopoguerra, precisamente alla vigilia di Ognissanti. In questo sinistro scenario viene commesso un delitto e per risolvere il terribile mistero viene convocato l'investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh), sebbene sia in pensione e in esilio volontario a Venezia.

Poirot prende parte, seppur riluttante, a una seduta spiritica, che si tiene in un palazzo spettrale, ma quando uno degli ospiti viene trovato morto, il detective dovrà mettersi all'opera per scovare l'assassino in un inquietante mondo pieno di ombre e segreti.



lelecorvi.com per voto10.it