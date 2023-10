La vignetta di Volevo un figlio maschio

05/10/2023 | Vignette su Cinema e Film | Volevo un figlio maschio

E’ dedicata a Volevo un figlio maschio la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Volevo un figlio maschio, film diretto da Neri Parenti, vede come protagonista Enrico Brignano, che interpreta Alberto, un uomo che dal matrimonio ha avuto solo figlie femmine. Sebbene sia un marito e un padre felice, il fatto di aver avuto una prole esclusivamente femminile, è un cruccio di Alberto, che non immagina neppure cosa significhi avere un figlio maschio.

Un giorno improvvisamene, grazie a una magia, Alberto si ritrova con quattro figli maschi... ma come andrà a finire?



lelecorvi.com per voto10.it