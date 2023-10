La vignetta di Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3

12/10/2023 | Vignette su Cinema e Film | Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3

E’ dedicata a Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, film diretto da Nia Vardalos, è il terzo capitolo della saga che vede protagonisti Toula Portokalos (Nia Vardalos), Ian Miller (John Corbett) e la loro chiassosa e strampalata famiglia. Dopo la morte del patriarca Gus, l'intera famiglia dei Portokalos decide di esaudire l'ultimo desiderio dell'uomo: visitare il villaggio dove è nato per riconnettersi con le loro origini greche.

La famiglia approfitta del viaggio in Grecia per fare una rimpatriata con l'intento di riunire tutti gli amici di Gus. Il problema sarà rintracciare questi uomini, che non vivono più nel villaggio, ormai quasi del tutto spopolato. Mentre i Portokalos si ambientano e fanno rapidamente amicizia con i pochi abitanti rimasti, sorgono una dopo l'altra diverse complicazioni, che trasformeranno il viaggio in Grecia in una spassosa avventura per Toula e tutti i suoi cari.



lelecorvi.com per voto10.it