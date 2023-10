La vignetta di Saw X

26/10/2023 | Vignette su Cinema e Film | Saw X

E’ dedicata a Saw X la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Saw X, il film diretto da Kevin Greutert, è il decimo capitolo della saga horror Saw che vede protagonista John Kramer, alias Jigsaw (Tobin Bell) e i sui enigmi mortali.

La storia si svolge tra gli eventi di Saw I e Saw II, Kramer ammalato di cancro terminale, ha sentito parlare di una cura sperimentale miracolosa praticata da un ospedale in Messico. Decide di partire per sottoporsi a un intervento che potrebbe salvargli la vita.

Dopo l’operazione, scopre però che il tumore non è mai stato rimosso e che l’intera procedura è una colossale truffa che sfrutta la disperazione dei malati. Decide così di impiegare il tempo che gli rimane per vendicarsi dei medici che lo hanno raggirato, e in pieno stile Jigsaw inizia uno spietato gioco con loro.

Le vittime sono sottoposte a enigmi e trappole letali ideate dalla sua mente squilibrata e geniale.



lelecorvi.com per voto10.it