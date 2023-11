La vignetta di Joika - A un passo dal sogno

02/11/2023 | Vignette su Cinema e Film | Joika - A un passo dal sogno

E’ dedicata a Joika - A un passo dal sogno la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Joika è l’appassionante storia vera di Joy Womack l’unica Americana riuscita ad entrare nell’elitario e competitivo mondo del Balletto del Bolshoi in Russi. Dopo essere stata ammessa nell'Accademia di Balletto del Bolshoi, la quindicenne Joy Womack, una promettente e talentuosa ballerina si trasferisce dal Texas a Mosca con l’ambizioso obiettivo diventare la prima ballerina della prestigiosa Compagnia del Bolshoi. Joy si allena sotto la guida della leggendaria insegnante Tatiyana Volkova in un contesto dove la competizione è estrema e feroce e la stessa Volkova esige un impegno immenso dai suoi studenti. Joy compie sacrifici sempre più estremi per non arrendersi: una radicale perdita di peso, una routine di allenamento ossessiva e un matrimonio di convenienza con un uomo russo per ottenere il visto di ammissione al Bolshoi. Dopo essere stata ripudiata dalla sua famiglia americana, Joy riesce a diplomarsi all'Accademia del Bolshoi, Ma per raggiungere il suo sogno e diventare prima ballerina, dovrà sacrificare molto di più di quanto possa immaginare.



