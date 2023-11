La vignetta di Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente

16/11/2023 | Vignette su Cinema e Film | Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente

E’ dedicata a Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Hunger Games - La ballata dell'Usignolo e del Serpente, film diretto da Francis Lawrence, racconta la storia di un giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth), anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem. Il ragazzo a diciotto anni viene scelto come mentore per i decimi Hunger Games e spera in questo modo di poter rialzare il nome della sua casata, caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Coriolanus rappresenta l'ultima speranza per tutta la sua famiglia per tornare a splendere come un tempo.

Il ragazzo dovrà essere il mentore del tributo femminile del Distretto 12, Lucy Gray Baird (RR03;achel Zegler). Nonostante le sue misere origini, la giovane riesce ad affascinare quasi tutta Panem durante la cerimonia della mietitura, cantando mentre sul suo volto aleggia un'aria di sfida. Dopo questa performance, Coriolanus capisce che potrebbe usare la situazione a suo favore e facendo gioco di squadra con Lucy, unendo la loro astuzia politica e il loro istinto per lo spettacolo, cercheranno di sopravvivere in una corsa contro il tempo, al termine della quale verrà decretato chi sarà l'usignolo e chi il serpente.



lelecorvi.com per voto10.it