La vignetta di Prendi il volo

E’ dedicata a Prendi il volo la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Prendi Il Volo, film diretto da Benjamin Renner, racconta la storia di una famiglia di anatre, i Mallard, che segue ogni giorno la stessa routine, che consiste nel navigare nello stagno del New England. Al papà iperprotettivo Mack le cose vanno bene così, perché in questo modo può mantenere la sua famiglia al sicuro, mentre la mamma, Pam, vuole smuovere un po' la vita familiare e mostrare ai loro due figli, Dax e Gwen, che là fuori c'è un mondo intero da scoprire.

Quando una famiglia di anatre migratorie giunge nel loro stagno, descrivendo luoghi lontani e strabilianti, Pam riesce a convincere Mack a fare un viaggio di famiglia, che li porti sui cielo di New York City fino alla Jamaica tropicale. Mentre viaggiano in direzione sud, i Mallard si rendono conto che non possono rispettare fedelmente il loro itinerario ben organizzato.

Quest'esperienza, però, li porterà più lontano di quanto avessero immaginato e permetterà loro non solo di conoscersi meglio l'un l'altro, ma anche di più se stessi.



lelecorvi.com per voto10.it