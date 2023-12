La vignetta di Santocielo

14/12/2023 | Vignette su Cinema e Film | Santocielo

E’ dedicata a Santocielo la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Santocielo, film diretto da Francesco Amato, è una commedia natalizia ambientata ai giorni nostri e vede l'Assemblea Celeste in Paradiso riunita per risolvere un'importante questione: l'egoismo e l'atteggiamento bellico degli esseri umani. Nonostante siano passati millenni, l'uomo non ha ancora superato questo limite e l'Assemblea propone a Dio (Giovanni Storti) di intervenire, inviando un nuovo Messia.

Il compito di toccare il ventre di chi dovrà portare in grembo il nuovo figlio di Dio è affidato a un angelo (Picone), che con un solo tocco dovrebbe mettere incinta la prescelta. Una volta giunto sulla Terra, però, l'angelo si imbatte in un uomo (Ficarra), con cui stringe subito amicizia e trascorre una serata goliardica. A fine serata, i due, un po' alticci, si salutano nel bel mezzo di una strada, ma nel mentre un'auto rischia di investire l'uomo. L'angelo, per metterlo in salvo, gli tocca accidentalmente il ventre. È così che l'uomo rimane incinta del nuovo Messia... ma come andrà a finire questo errore divino?



lelecorvi.com per voto10.it