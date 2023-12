28/12/2023 | Vignette su Cinema e Film

Ci si avvicina a grandi passi verso la fine del 2023 e come da tradizione allo scoccare della mezzanotte tutti noi chiederemo qualcosa al nuovo anno.

Non sappiamo cosa chiederà ognuno di voi anche se ci auguriamo che possiate veder esauditi tutti i vostri sogni...

Noi sappiamo però cosa chiede Lele Corvi con la sua vignetta in esclusiva per Voto 10 e non possiamo che essere d’accordo con lui…

Buon anno a tutti



lelecorvi.com per voto10.it