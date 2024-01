La vignetta di 50 km all'ora

04/01/2024 | Vignette su Cinema e Film | 50 km all'ora

E’ dedicata a 50 km all'ora la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

50 km all'ora, il film diretto da Fabio De Luigi, racconta la storia di due fratelli (Stefano Accorsi e Fabio De Luigi) che hanno vissuto lontano per molti anni a causa di un rapporto conflittuale.

Quando il padre muore, si ritrovano al suo funerale ed è l'occasione per i due di affrontare i demoni del passato. Ritrovano due vecchie moto scassate che si erano costruiti da ragazzini e decidono di fare un viaggio insieme attraverso l'Italia. I giorni trascorsi sulle due ruote aiuteranno i fratelli a chiarire i rancori e ad analizzare il loro rapporto.

Un percorso che li riunirà riportandoli a casa...



lelecorvi.com per voto10.it