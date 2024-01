La vignetta di The Beekeeper

11/01/2024 | Vignette su Cinema e Film | The Beekeeper

E’ dedicata a The Beekeeper la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Beekeeper, il film diretto da David Ayer, vede protagonista Adam Clay (Jason Statham), un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come "Beekeeper". Dopo che il suo amico, nonché vicino di casa, si suicida, a causa di una truffa, Adam decide di vendicarsi contro la società responsabile. È così che l'uomo decide di mettere in atto il suo spietato piano...



lelecorvi.com per voto10.it