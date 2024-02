La vignetta di Argylle - La super spia

01/02/2024 | Vignette su Cinema e Film | Argylle - La super spia

E’ dedicata a Argylle - La super spia la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Argylle - La Superspia, film diretto da Matthew Vaughn, racconta la storia di Elly Conway (Bryce Dallas Howard), una scrittrice di best-seller di spionaggio tanto solitaria da uscire raramente di casa. L'idea di felicità della donna è trascorrere una serata davanti al computer in compagnia del suo gatto Alfie.

Elly si ritroverà catapultata nel vero mondo dello spionaggio, quando le trame dei suoi libri, incentrati sull'agente segreto Argylle (Henry Cavill), inizieranno a diventare reali. Le vicende raccontate nei suoi romanzi sembreranno essere un po' troppo simili alle attività svolte da un'organizzazione segreta di spionaggio. Quando la spia Aiden (Sam Rockwell) le si presenta per salvarla da un potenziale rapimento o, peggio ancora, da un omicidio, Elly e Alfie si ritroveranno in un mondo dove nulla è come sembra e le tranquille serata a casa diventeranno soltanto un lontano ricordo.



lelecorvi.com per voto10.it