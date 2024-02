La vignetta di Madame Web

15/02/2024 | Vignette su Cinema e Film | Madame Web

E’ dedicata a Madame Web la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Madame Web, film diretto da S. J. Clarkson, vede come protagonista Cassandra Webb (Dakota Johnson), un paramedico di Manhattan che dopo un incidente in cui rischia di perdere la vita, scopre di avere dei poteri speciali. Cassandra infatti, riesce a prevedere il futuro.

I suoi superpoteri di chiaroveggenza la costringono ogni giorno ad avere visioni di eventi terribili che riguardano i luoghi e le persone che la circondano. Diventa così Madame Web.

Quando incontra Julia (Sydney Sweeney), Anya (Isabela Merced) e Mattie (Celeste O’Connor), tre ragazze straordinarie dal futuro radioso, scopre che a ostacolare il loro destino c’è una terribile minaccia da sconfiggere nel loro presente.

Madame Web decide allora di avvisarle del pericolo che corrono e di aiutarle a difendersi, questo la costringerà a confrontarsi con alcune orribili rivelazioni che riguardano il suo passato.



lelecorvi.com per voto10.it