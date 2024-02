La vignetta di Emma e il Giaguaro Nero

22/02/2024 | Vignette su Cinema e Film | Emma e il Giaguaro Nero

E’ dedicata a Emma e il Giaguaro Nero la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Crescere nella foresta amazzonica ha regalato a Emma la più rara delle amicizie: un cucciolo di giaguaro di nome Hope. Quando un tragico evento costringe Emma a lasciare Hope per New York, il suo unico desiderio è tornare nella foresta pluviale e dal suo cucciolo. Trascorsi alcuni anni nella Grande Mela e abituatasi alla vita di città, Emma scopre che il suo villaggio d'infanzia è minacciato dai trafficanti di animali e decide che deve tornare in Amazzonia dal suo amato giaguaro. Intraprende così un viaggio per ricongiungersi con Hope e salvarla da coloro che cercano di distruggere la foresta pluviale e la sua fauna selvatica.



