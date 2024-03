La vignetta di Kina e Yuk alla scoperta del mondo

07/03/2024 | Vignette su Cinema e Film | Kina e Yuk alla scoperta del mondo

E’ dedicata a Kina e Yuk alla scoperta del mondo la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Kina e Yuk, il film diretto da Guillaume Maidatchevsky, si svolge tra i ghiacci artici del Canada.

Due volpi, Kina e Yuk, stanno per vedere nascere i loro cuccioli ma l’anomalo innalzamento delle temperature causato dal riscaldamento globale, crea tutta una serie di problemi che i due animali si trovano a dover affrontare. Il cibo scarseggia, di conseguenza si devono spostare per andare a cacciare altrove.

Durante un viaggio fatto di ostacoli imprevisti, le due volpi vengono sorprese dallo scioglimento di un ghiacciaio. Kina e Yuk si ritrovano a galleggiare su due pezzi di ghiaccio che si allontanano separandoli.

Dovranno trovare il modo di ricongiungersi in tempo per la nascita dei loro cuccioli. Sarà un’avventura difficile e densa di pericoli.



lelecorvi.com per voto10.it