La vignetta di Race for Glory - Audi Vs Lancia

14/03/2024 | Vignette su Cinema e Film | Race for Glory - Audi Vs Lancia

E’ dedicata a Race for Glory - Audi Vs Lancia la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Race for Glory - Audi Vs Lancia, il film diretto da Stefano Mordini, ripercorre i fatti realmente accaduti ai Mondiali di Rally del 1983, raccontando la storica rivalità tra l'imbattibile squadra tedesca dell'Audi guidata da Roland Gumpert (Daniel Brühl) e quella italiana della Lancia con a capo Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio).

Fiorio che parte in netto svantaggio di fronte alla potenza e alla perfezione meccanica tedesca, non si lascerà scoraggiare e tirerà fuori tutta l'astuzia e l'intuizione italiana per escogitare un piano vincente.

Decide così di mettere in piedi una squadra insolita ma competitiva.

Il pezzo forte della squadra è il pilota Walter Rohl (Volker Bruch), asso del volante, a cui chiederà di pilotare una Lancia Rally 037.

Comincia così la grande sfida contro il gigante tedesco.



lelecorvi.com per voto10.it