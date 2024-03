La vignetta di Kung Fu Panda 4

21/03/2024 | Vignette su Cinema e Film | Kung Fu Panda 4

E’ dedicata a Kung Fu Panda 4 la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Kung Fu Panda 4, quarto capitolo della saga, vede il panda Po impegnato in una nuova avventura nell'antica Cina, mentre si dedica, come sempre, all'arte del kung fu senza tralasciare il suo amore per il cibo. Al Guerriero Dragone viene affidato da parte di Shifu un compito molto importante: diventare una guida spirituale nella Valle della Pace. Peccato che Po sia un buongustaio e un gran mangione, un talentuoso maestro di kung fu, ma non di certo un capo spirituale per qualcuno. Inoltre, deve trovare e addestrare un suo erede, ovvero un allievo che prenda il suo posto e il suo titolo di guerriero, cosicché lui possa dedicarsi pienamente alla spiritualità.

Come se non bastasse, una perfida maga mutaforma sta seminando il panico tra i maestri kung fu. Si tratta di La Camaleonte, in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura e assorbirne la forza semplicemente mediante l'uso della sua lunghissima lingua. La Camaleonte è determinata a mettere le sue piccole zampe sul Bastone della Saggezza di Po, che le permetterebbe di risvegliare tutti gli spiriti appartenenti ai malvagi guerrieri che il panda ha sconfitto finora. Ad aiutare Po in questa ardua sfida sarà una ladra ricercata, Zhen, una volpe con preziosissime abilità. I due uniranno le proprie forze e sarà grazie a questa avventura che Po scoprirà che gli eroi si possono trovare anche in luoghi del tutto inaspettati.



lelecorvi.com per voto10.it