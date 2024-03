La vignetta di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero

28/03/2024 | Vignette su Cinema e Film | Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero

E’ dedicata a Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

L’epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.



lelecorvi.com per voto10.it