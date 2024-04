La vignetta di Ghostbusters: Minaccia Glaciale

11/04/2024 | Vignette su Cinema e Film

E’ dedicata a Ghostbusters: Minaccia Glaciale la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il film diretto da Gil Kenan, si svolge in una torrida estate che improvvisamente viene minacciata da una forza malvagia che uccide ghiacciando il sangue nelle vene. In pieno luglio, New York viene attaccata da una tempesta gelida e sventrata da violenti aculei di ghaccio.

Gli unici capaci di salvare il mondo sono gli Acchiappafantasmi. Tutto riparte da dove si era interrotto, l’iconica caserma dei pompieri dove Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd), Egon Spengler e Winston Zeddemore (Ernie Hudson) hanno iniziato la loro caccia alle forze oscure quarant'anni prima.

Nel corso degli anni hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. È così che i vecchi e i nuovi Acchiappafantasmi devono unire le forze e salvare il pianeta minacciato da una seconda letale Era Glaciale.



lelecorvi.com per voto10.it