La vignetta di Cattiverie a Domicilio

18/04/2024 | Vignette su Cinema e Film | Cattiverie a Domicilio

E’ dedicata a Cattiverie a Domicilio la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Cattiverie a Domicilio, film diretto da Thea Sharrock, si svolge nel 1922 e racconta di come le abitanti del piccolo paesino di Littlehampton, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, si ritrovino da un giorno all'altro a ricevere lettere scandalose e oscene.

In breve tempo si diffonde nella comunità la voce secondo cui dietro la misteriosa identità del mittente possa celarsi l'intraprendente e single Rose Gooding (Jessie Buckley). La vicina di casa della donna, Edith Swan (Olivia Colman), profondamente conservatrice, organizza una protesta che crea scandalo a livello nazionale.

A causa delle accuse, però, Rose rischia di perdere la custodia di sua figlia, ma prima che ciò possa accadere un gruppo di donne, guidate dalla poliziotta Gladys Moss (Anjana Vasan), si propone di investigare per risolvere il mistero.



lelecorvi.com per voto10.it