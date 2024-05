La vignetta di The Fall Guy

02/05/2024 | Vignette su Cinema e Film | The Fall Guy

E’ dedicata a The Fall Guy la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

The Fall Guy, film diretto da David Leitch, vede protagonista Colt Seavers (Ryan Gosling), uno stuntman un po' acciaccato che, un anno dopo aver abbandonato la scena per concentrarsi sulla sua salute fisica e mentale, viene richiamato in servizio quando scompare il celebre protagonista di un film diretto dalla sua ex Jody Moreno (Emily Blunt). Mentre la spietata produttrice del film (Hannah Waddingham) tenta di mantenere segreta la notizia della scomparsa della star Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), Colt si cimenta nei suoi stunts più acrobatici mentre cerca (con scarso successo) di rientrare nelle grazie di Jody. Ma quando il mistero attorno alla sparizione della star si infittisce, Colt si troverà invischiato in un sinistro complotto che lo spingerà sull'orlo di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia abbia mai tentato.



lelecorvi.com per voto10.it