La vignetta di IF - Gli Amici Immaginari

16/05/2024 | Vignette su Cinema e Film | IF - Gli Amici Immaginari

E’ dedicata a IF - Gli Amici Immaginari la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

IF - Gli Amici Immaginari, il film diretto da John Krasinski, racconta la storia di un uomo (Ryan Reynolds) con un dono straordinario, quello di vedere e sentire le voci degli amici immaginari degli altri.

La maggior parte delle persone, una volta diventate adulte, si allontanano dagli amici immaginari che li hanno accompagnati nella loro infanzia. Questi amici continuano a esistere ma si sentono abbandonati e messi da parte una volta che gli amici reali prendono il loro posto.

L’uomo che riesce a interagire con loro, parlandoci scopre che sono pieni di rancore e teme che tutta questa energia negativa possa mettere a repentaglio il mondo reale.



lelecorvi.com per voto10.it