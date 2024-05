La vignetta di Furiosa: A Mad Max Saga

23/05/2024 | Vignette su Cinema e Film | Furiosa: A Mad Max Saga

E’ dedicata a Furiosa: A Mad Max Saga la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10.

Furiosa, film diretto da George Miller, è il prequel di Mad Max: Fury Road ed è un origin story incentrata sul personaggio dell'Imperatrice Furiosa. Il film approfondisce infatti la storia della Figlia della Guerra rinnegata, nota per aver aiutato le Cinque Mogli di Immortal Joe nella loro fuga e aver collaborato con Max per liberarsi del perfido despota. A vestire i panni del personaggio di Furiosa è Anya Taylor-Joy. Del cast del film fanno parte anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II.



lelecorvi.com per voto10.it